Порошенко: украинский флаг поднимут во всех городах и селах Донецкой и Луганской областей

Новости Общество 22.07.2018 - 17:29
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко поздравил с годовщиной освобождения Северодонецка, Лисичанска и Рубежного

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что украинский флаг будет поднят во всех городах и селах Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится в посте на его странице в Facebook по случаю четвертой годовщины освобождения Северодонецка, Лисичанска и Рубежного.

"Уверен, украинский сине-желтый флаг будет поднят во всех городах и селах Донецкой и Луганской", - отметил Порошенко.

Как известно, военные Вооруженных сил Украины зачистили от незаконных вооруженных формирований Рубежное и Северодонецк 21 и 22 июля. Украинский флаг над городским советом Лисичанска подняли 24 июля.

 
#ДонбасЦеУкраїна

У ці дні чотири роки тому наші мужні захисники повернули мир до Сєвєродонецька, Лисичанська та Рубіжного, звільнивши їх від російських найманців. Впевнений, український синьо-жовтий прапор замайорить у всіх містах і селах Донеччини та Луганщини. #ДонбасЦеУкраїна

Опубліковано Петром Порошенком Неділя, 22 липня 2018 р.

Напомним, военнослужащие - участники Антитеррористической операции 5 июля 2014 года освободили Славянск и Краматорск (Донецкая область), которые почти 3 месяца находились под вражеской оккупацией. 

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