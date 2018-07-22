Порошенко: украинский флаг поднимут во всех городах и селах Донецкой и Луганской областей

Порошенко поздравил с годовщиной освобождения Северодонецка, Лисичанска и Рубежного

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что украинский флаг будет поднят во всех городах и селах Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится в посте на его странице в Facebook по случаю четвертой годовщины освобождения Северодонецка, Лисичанска и Рубежного.

"Уверен, украинский сине-желтый флаг будет поднят во всех городах и селах Донецкой и Луганской", - отметил Порошенко.

Как известно, военные Вооруженных сил Украины зачистили от незаконных вооруженных формирований Рубежное и Северодонецк 21 и 22 июля. Украинский флаг над городским советом Лисичанска подняли 24 июля.

#ДонбасЦеУкраїна У ці дні чотири роки тому наші мужні захисники повернули мир до Сєвєродонецька, Лисичанська та Рубіжного, звільнивши їх від російських найманців. Впевнений, український синьо-жовтий прапор замайорить у всіх містах і селах Донеччини та Луганщини. #ДонбасЦеУкраїна Опубліковано Петром Порошенком Неділя, 22 липня 2018 р.

Напомним, военнослужащие - участники Антитеррористической операции 5 июля 2014 года освободили Славянск и Краматорск (Донецкая область), которые почти 3 месяца находились под вражеской оккупацией.