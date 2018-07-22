Порошенко: український прапор піднімуть у всіх містах і селах Донецької та Луганської областей

Порошенко привітав з річницею визволення Сєвєродонецька, Лисичанська та Рубіжного

Президент України Петро Порошенко переконаний, що український прапор буде піднято у всіх містах і селах Донецької і Луганської областей. Про це йдеться в пості на його сторінці Facebook з нагоди четвертої річниці визволення Сєвєродонецька, Лисичанська та Рубіжного.

"Впевнений, український синьо-жовтий прапор замайорить у всіх містах і селах Донеччини та Луганщини", - зазначив Порошенко.

Як відомо, військові Збройних сил України зачистили від незаконних збройних формувань Рубіжне та Сєвєродонецьк 21 і 22 липня. Український прапор над міською радою Лисичанська підняли 24 липня.

#ДонбасЦеУкраїна У ці дні чотири роки тому наші мужні захисники повернули світ до Сєвєродонецька, Лисичанська та Рубіжного, звільнивши їх від російських найманців. Впевнений, український синьо-жовтий прапор замайорить у всіх містах і селах Донеччини та Луганщини. #ДонбасЦеУкраїна Опубліковано Петром Порошенком Неділя, 22 липня 2018 р.

Нагадаємо, військовослужбовці - учасники Антитерористичної операції 5 липня 2014 року звільнили Слов'янськ та Краматорськ (Донецька область), які майже 3 місяці перебували під ворожою окупацією.