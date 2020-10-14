Порошенко: Украина - страна героев, которым мы обязаны независимостью

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко с супругой Мариной почтили память защитников Украины, которые погибли в боях за государство.
Об этом сообщает пресс-служба на сайте политсилы.
Церемония чествования состоялась в мемориальном комплексе "Зал памяти" на территории Министерства обороны Украины, который был открыт 14 октября 2018 года.
Мемориальный комплекс был создан при содействии и инициативе пятого Петра Порошенко. В мемориале ежедневно происходит ритуал поименного упоминания воинов Вооруженных сил, погибли в день ритуала, начиная с 1992 года в боях за Украину или в миротворческих миссиях. После каждой фамилии раздается звон памяти.
"Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы поздравить всех украинцев с огромным праздником. Праздником Дня защитника Отечества. Очень важно, что этот праздник совпадает с днем Покрова Пресвятой Богородицы. Кто-то видит в этом символизм содержания традиций украинской армии, украинского войска с княжескими дружинами, с УПА, с воинами УНР, со славными историческими героями. Потому что история Украины - это история украинских героев. А для кого-то очень важные герои XXI века, которые отдали свою жизнь для того, чтобы остановить российского агрессора, для того, чтобы спасти Украину", - сказал Порошенко.
В свою очередь, Марина Порошенко поздравила всех украинцев с праздником Защитника Украины. По ее мнению, любое государство не может существовать без сильного войска, которое бережет суверенитет и целостность страны.
"Мы сегодня отдаем нашу дань и уважение всем защитникам, которые обороняли и обороняют границы Украины. Склоняем голову перед теми, кто отдал свою жизнь за свободную, независимую и прогрессивную Украину", - сказала Марина Порошенко.
Напомним, 14 октября украинцы отмечают государственный праздник День защитника Украины.
День защитника Украины был объявлен государственным праздником и выходным в 2015 году по инициативе пятого президента Украины Петра Порошенко.
День защитника Украины отмечается ежегодно 14 октября в день Покрова Пресвятой Богородицы одновременно с другим праздником - Днем украинского казачества.