Порошенко: Україна - країна героїв, яким ми зобов’язані незалежністю

Своєю чергою, Марина Порошенко привітала усіх українців зі святом Захисника України. На її думку, будь-яка держава не може існувати без сильного війська, яке береже суверенітет і цілісність країни.
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"Ми сьогодні віддаємо нашу шану і повагу всім захисникам, які боронили і боронять кордони України. Схиляємо голову перед тими, хто віддав своє життя за вільну, незалежну і прогресивну Україну", - сказала Марина Порошенко.
Нагадаємо, 14 жовтням українці відзначають державне свято День захисника України.
День захисника України був оголошений державним святом та вихідним у 2015 році з ініціативи п'ятого президента України Петра Порошенка.
День захисника України відзначається щороку 14 жовтня у день Покрови Пресвятої Богородиці водночас з іншим святом - Днем українського козацтва.