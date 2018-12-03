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Порошенко: Украина принимает все меры для предотвращения полномасштабного вторжения РФ

Новости » Политика    03.12.2018 - 11:40
Порошенко: Украина принимает все меры для предотвращения полномасштабного вторжения РФ
Фото: Петр Порошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Одной из мер Порошенко назвал введение военного положения в десяти областях

Украина принимает все доступные меры, которые могут предотвратить полномасштабное вторжение России. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

По словам президента, одной из мер является введение военного положения в десяти областях, которое ввели после открытой агрессии российских военных в Азовском море.

"Украина принимает собственные меры для противостояния угрозе полномасштабного вторжения России на украинскую территорию. И когда кто-то говорит, что мы должны использовать другие, сухопутные пути для того, чтобы перетаскивать по суше украинские корабли... Что это значит, уважаемые политиканы? Предложить отдать Керченский пролив россиянам? Признать незаконной статус оккупацией? ", - сказал Порошенко во время выступления на Форуме "70 лет Всеобщей декларации прав человека: повестка дня для Украины".

Президент подчеркнул, что введение военного положения направлено в первую очередь на защиту украинского народа, которое не коснется ограничения конституционных прав граждан.

"И все возможности, которые дает военное положение органам власти, будут использованы для усиления охраны государственной границы с Российской Федерацией и административной границей с Автономной Республикой Крым", - добавил президент.

В частности, среди таких он назвал сокращение сроков боевого слаживания бригад, проведение передислокации соответствующих подразделений для усиления обороны границы, военные учения и учебные сборы с резервом первой очереди в областях, где объявлено военное положение. Также в рамках мероприятий усиливается охрана и оборона объектов критической инфраструктуры, в первую очередь это атомные и гидроэлектростанции, принимаются все необходимые меры для усиления противовоздушной обороны.

Напомним, ранее Порошенко заявил о необходимости увеличения для украинского государства военно-морского присутствия союзников в Черном море. 

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