Порошенко: Україна вживає всіх заходів для запобігання повномасштабного вторгнення РФ

Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Одним із заходів Порошенко назвав введення воєнного стану в десяти областях

Україна приймає всі доступні заходи, які можуть запобігти повномасштабного вторгнення Росії. Про це заявив президент України Петро Порошенко, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

За словами президента, одним із заходів є введення воєнного стану в десяти областях, який ввели після відкритої агресії російських військових в Азовському морі.

"Україна вживає власних заходів для протистояння загрозі повномасштабного вторгнення Росії на українську територію. І коли хтось каже, що ми мали використовувати інші, сухопутні шляхи для того, щоб перетягувати суходолом українські кораблі… Що це означає, шановні політикани? Запропонувати віддати Керченську протоку росіянам? Визнати незаконний статус окупацією? Куди ви далі підете і як далі будете торгувати українською землею? ", - сказав Порошенко під час виступу на Форумі "70 років Загальній декларації прав людини: порядок денний для України".

Президент підкреслив, що введення військового стану спрямоване в першу чергу на захист українського народу, який не торкнеться обмеження конституційних прав громадян.

"І всі можливості, що дає воєнний стан органам влади, будуть використані для посилення охорони державного кордону з Російською Федерацією та адміністративної межі з Автономною Республікою Крим", - додав президент.

Зокрема, серед таких він назвав скорочення термінів бойового злагодження бригад, проведення передислокації відповідних підрозділів для посилення оборони кордону, військові навчання та навчальні збори з резервом першої черги в областях, де оголошено воєнний стан. Також в рамках заходів посилюється охорона та оборона об’єктів критичної інфраструктури, у першу чергу це атомні та гідроелектростанції, вживаються всі необхідні заходи для посилення протиповітряної оборони

Нагадаємо, раніше Порошенко заявив про необхідність збільшення для української держави військово-морської присутності союзників у Чорному морі.