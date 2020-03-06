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Порошенко: Украина постепенно возвращается во времена Януковича

Новости » Политика     06.03.2020 - 11:19
Порошенко: Украина постепенно возвращается во времена Януковича
фото: Петр Порошенко во время митинга под ГБР (eurosolidarity.org)

Порошенко убежден, что Украина идет путем уничтожения независимости правоохранительной системы

Реванш пропутинской "пятой колонны", который был устроен в Верховной Раде накануне голосования за отставку генерального прокурора Русланы Рябошапки, в очередной раз доказывает - Украину возвращают в орбиту России, а президент Владимир Зеленский постепенно превращается в Виктора Януковича. Об этом под стенами Государственного бюро расследований (ГБР) заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время митинга против политических репрессий, передает РБК-Украина.

Порошенко убежден, что Украина идет путем уничтожения независимости правоохранительной системы, что негативно влияет на имидж Украины в мире.

"Разрушается независимость прокуратуры и судов в Украине. Им мало, что за последние две недели по всему миру, начиная от самых авторитетных изданий в Польше "Газеты выборчей", и заканчивая The New York Times в США пишут об Украине как о стране, где господствует политически мотивированное правосудие и политические преследования", - заявил Порошенко.

"Этого не было со времен Януковича. И это яркая демонстрация возвращения Украины во времена Януковича, постепенного превращения прокуратуры в прокуратуру Пшонки, а Офиса президента - в администрацию президента Януковича", - добавил Порошенко.

Кроме того, политик предостерег власть от давления на независимые СМИ, в частности на "Прямой" канал, который связывают с Порошенко.

"Мы здесь для того, чтобы этого не допустить, потому что очень большую цену Украина и украинцы заплатили за то, чтобы у нас была демократия, чтобы у нас была свобода слова", - подытожил Порошенко.

Напомним, 5 марта на внеочередном заседании Верховная рада выразила недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке. Отставку генерального прокурора поддержали 263 народных депутатов. Предложение об отставке Рябошапки сначала было инициировано 158 нардепами.

Президент Украины Владимир Зеленский проведет консультации с фракцией "Слуга народа" перед назначением нового генерального прокурора вместо Руслана Рябошапки.

Пока среди кандидатов на должность генпрокурора называют нардепа от "Слуги народа" Сергея Ионушаса, временного исполняющего обязанности директора Государственного бюро расследований Ирину Венедиктову и бывшего заместителя генпрокурора Сергея Кизя.

Стало известно, кто будет и.о. генпрокурора Отставка Рябошапки выгодна Коломойскому, Авакову и Ермаку, - источники
Новости Украины Порошенко ПетрГБРРуслан Рябошапка
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