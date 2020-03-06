Порошенко: Україна поступово повертається у часи Януковича

фото: Петро Порошенко під час мітингу під ДБР (eurosolidarity.org)

Порошенко переконаний, Україна йде шляхом знищення незалежності правоохоронної системи

Реванш пропутінської "п’ятої колони", який був влаштований у Верховній Раді напередодні голосування за відставку генерального прокурора Руслани Рябошапки, вкотре доводить - Україну повертають в орбіту Росії, а президент Володимир Зеленський поступово перетворюється на Віктора Януковича. Про це під стінами Державного бюро розслідувань (ДБР) заявив п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко під час мітингу проти політичних репресій, передає РБК-Україна.

Порошенко переконаний, Україна йде шляхом знищення незалежності правоохоронної системи, що негативно впливає на імідж України у світі.

"Руйнується незалежність прокуратури й судів в Україні. Їм замало, що за останні два тижні по всьому світові, починаючи від найавторитетніших видань Польщі "Газети виборчої", і завершуючи The New York Times у США пишуть про Україну як про країну, де панує політично вмотивоване правосуддя та політичні переслідування", - заявив Порошенко.

"Цього не було з часів Януковича. І це яскрава демонстрація повернення України в часи Януковича, поступового перетворення прокуратури в прокуратуру Пшонки, а Офісу президента - в адміністрацію президента Януковича", - додав Порошенко.

Окрім того, політик застеріг владу від тиску на незалежні ЗМІ, зокрема на "Прямий" канал, який пов'язують з Порошенко.

"Ми тут для того, щоб цього не допустити, бо дуже велику ціну Україна й українці заплатили за те, щоб у нас була демократія, щоб у нас була свобода слова", - підсумував Порошенко.

Нагадаємо, 5 березня на позачерговому засіданні Верховна рада висловила недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці. Відставку генерального прокурора підтримали 263 народних депутатів. Пропозиція про відставку Рябошапки спочатку була ініційована 158 нардепами.

Президент України Володимир Зеленський проведе консультації з фракцією "Слуга народу" перед призначенням нового генерального прокурора замість Руслана Рябошапки.

Наразі серед кандидатів на посаду генпрокурора називають нардепа від "Слуги народу" Сергія Іонушаса, тимчасового виконувача обов'язки директора Державного бюро розслідувань Ірину Венедиктову та колишнього заступника генпрокурора Сергія Кизя.