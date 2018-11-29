Порошенко: на Синоді прийнято рішення про створення автокефальної Української церкви

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна, Віталій Носач)

Синод затвердив текст томосу про надання незалежності Української церкви

На Синоді Вселенського патріархату сьогодні, 29 листопада, прийнято рішення про створення автокефальної Української церкви. Про це повідомив президент України Петро Порошенко, передає РБК-Україна.

За словами Порошенка, на Синоді схвалено текст томоса про надання незалежності Української церкви, а також прийнято рішення про скликання Об'єднавчого православного собору.

Порошенко зазначив, що дату проведення собору оголосить патріарх Варфоломій.

"Залишився всього один крок до завершення цього процесу. Нашим православним ієрархам належить зібратися і провести Об'єднавчий собор. Обраним предстоятелю випаде честь отримати Томос з рук Вселенського патріарха", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, на засіданні Синоду Вселенського патріархату був підготовлений проект статуту Української церкви.

Статут є внутрішнім документом Української церкви, що регламентує різні сторони її життя. Він обов'язковий для виконання на загальноцерковному, єпархіальному та парафіяльному рівнях.

Раніше повідомлялося, що на засіданнях 27-29 листопада Синод Вселенського патріархату розглядав українське питання. Зокрема, створення повноправною помісної церкви в Україні, яка буде дорівнює 14 іншим церквам.

Так, на Синоді повинен був розглядатися текст томосу про автокефалію Української православної церкви, дата Собору в Україні для обрання предстоятеля, який, власне, і отримає томос.

Як заявляв спікер Верховної ради України Андрій Парубій заявив, що Об'єднавчий собор відбудеться на початку грудня цього року.

Додамо, 3 листопада, у рамках офіційного візиту до Туреччини президент України Петро Порошенко уклав угоду про співпрацю та взаємодію України з Вселенським патріархатом. Президент зазначив, що підписана угода завершує процес, щоб надання томосу для України відбулося за всіма канонами православної церкви.