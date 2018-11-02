Порошенко: Україна залишається щитом, який захищає кордони Європи від планів Кремля

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко зазначив, що Росія продовжує орудувати підступною агресією та жорстокістю

Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна залишається щитом, який захищає кордони Європи від планів Кремля. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави держави у Facebook у зв'язку з 310-ми роковинами Батуринської трагедії.

"Сьогодні, як і століття тому, Росія продовжує орудувати своїми "перевіреними методами" - підступною агресією та жорстокістю. І Україна залишається тим щитом, який боронить кордони Європи від хворобливих планів Кремля", - написав Порошенко.

Порошенко зазначив, що у листопаді 1708 року московські війська захопили Батурин, вирізали мешканців, розграбували місто "лише за бажання бути вільними від московського царя". Глава держави додав, що така нелюдська жорстокість, внаслідок якої загинули близько 15 тис. людей, шокувала усю Європу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що вчора у Києві з робочим візитом перебувала канцлер Німеччини Ангела Меркель. У рамках візиту вона провела зустріч з главою держави. Порошенко, говорячи про результати зустрічі, зазначив, що однією з основних тем переговорів була тема припинення російської агресії.

Додамо, за словами архієрея Константинопольської церкви, представника Вселенського патріархату при Всесвітній раді церков Іова, агресія РФ стала тим фактором, який вплинув на рішення Константинополя активізувати зусилля з надання автокефалії для України.