Порошенко: Украина никогда не соглашалась на "формулу Штайнмайера"

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина никогда не соглашалась на "формулу Штайнмайера" по Донбассу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политической партии "Европейская Солидарность", лидером которой является Порошенко.

"Никогда украинская сторона не соглашалась с формулой Штайнмайера. Никогда. Ни на парижском, ни на берлинском саммитах. Штайнмайер предложил, единая позиция была, что давайте сразу после проведения выборов вступит в силу закон об особом режиме местного самоуправления. И ни слова больше", - заявил Порошенко

"Все в дальнейшем от Лукавого, потому что это была путинская интерпретация формулы Штайнмайера, против которой возражали и президент Франции, и канцлер Германии, и в конце концов сам Штайнмайер", - отметил Порошенко во время совместного заседания комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и комитета Верховной рады Украины по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом.

Он также добавил, что кое-кто пытается сказать, что минские соглашения - это инструмент сдачи суверенитета.

"Друзья, для этого достаточно их просто прочитать. Там 13 пунктов, там можно определить и протокол от 5 сентября 2014 года, и меморандум от 19 сентября 2014 года и от 12 июля. Четкие позиции: вывод оккупационных войск, вывод тяжелого вооружения и техники; разоружение незаконных вооруженных формирований. В том числе, и передача под украинский контроль неконтролируемого участка украинско-российской границы...Как бы кто не критиковал - альтернативы Минским соглашениям за пять лет никто не предложил. На сегодняшний день чрезвычайно важно, чтобы была совместная, согласованная и принятая "дорожная карта", или план имплементации минских соглашений", - подчеркнул Порошенко.

Он подчеркнул, что позиция Украины, позиция Франция и Германии, которые представляют Европейский Союз и согласована с Соединенными Штатами Америки является абсолютно четкой: сначала безопасный компонент, который обеспечивает защиту свободного волеизъявления граждан и восстановление суверенитета Украины над всей оккупированной территорией. Второй этап – политический компонент и проведение под наблюдением международных наблюдателей выборов, которые отвечают высоким стандартам БДИПЧ.

"Хочу подчеркнуть при том, что никакого разведения войск в минских соглашениях нет. Вы его не найдете. Это элемент, который приближает безопасный компонент, который мы должны установить", - также подчеркнул пятый президент Украины.

По его словам, миротворцы с мандатом ООН, должны обеспечить гарантию безопасного компонента для проведения свободного волеизъявления граждан за украинские партии, по украинскому законодательству, под контролем украинского ЦИК и с обеспечением контроля государства.

Он обратился к министру иностранных дел Вадиму Пристайко: "В данном случае тезис о выборах по всей территории Украины, извините меня возбуждает людей. Ибо выборы по всей территории Украины возможны на территориях, которые сейчас оккупированы, только после восстановления суверенитета, и люди это должны слышать. Потому что по-другому возникает возмущение людей. И нам это сейчас точно не нужно...Поддержка людей нам на сегодняшний день точно нужна. Со своей стороны я готов еще раз передать "дорожную карту", которая согласована, выписана, имеет приоритет - компонента безопасности для того, чтобы мы не возвращались к чистому листу".