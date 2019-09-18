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Порошенко: Україна ніколи не погоджувалась на "формулу Штайнмайєра"

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Порошенко наголосив, що ніякого розведення військ в мінських угодах немає

П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що Україна ніколи не погоджувалась на "формулу Штайнмайєра" щодо Донбасу. Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політичної партії "Європейська Солідарність", лідером якої є Порошенко.

"Ніколи українська сторона не погоджувалась із формулою Штайнмайєра. Ніколи. Ні на паризькому, ні на берлінському самітах. Штайнмайєр запропонував, єдина позиція була, що давайте одразу після проведення виборів вступить в силу закон про особливий режим місцевого самоврядування. І ні слова більше", - заявив Порошенко

"Все в подальшому від Лукавого, бо це була путінська інтерпретація формули Штайнмайєра, проти якої заперечували і президент Франції, і канцлер Німеччини, і врешті-решт сам Штайнмайєр", - зауважив Порошенко під час спільного засідання комітету Верховної ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва та комітету Верховної ради України з питань інтеграції України з Європейським Союзом.

Він також додав, що дехто намагається сказати, що мінські угоди - це інструмент здачі суверенітету.

"Друзі, для цього достатньо їх просто прочитати. Там 13 пунктів, там можна визначити і протокол від 5 вересня 2014 року, і меморандум від 19 вересня 2014 року, і від 12 липня. Чіткі позиції: виведення окупаційних військ, виведення важкого озброєння і техніки; роззброєння незаконних збройних формувань. В тому числі, і передача під український контроль неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону...Як би хто не критикував - альтернативи Мінським угодам за п’ять років ніхто не запропонував. На сьогоднішній день надзвичайно важливо, щоб була спільна, погоджена і прийнята "дорожня карта", або план імплементації мінських угод", - підкреслив Порошенко.

Він наголосив, що позиція України, позиція Франці і Німеччини, які представляють Європейський Союз і погоджена зі Сполученими Штатами Америки є абсолютно чіткою: спочатку безпековий компонент, який забезпечує захист вільного волевиявлення громадян і відновлення суверенітету України над всією окупованою територією. Другий етап – політичний компонент і проведення під наглядом міжнародних спостерігачів виборів, які відповідають високим стандартам БДІПЛ.

"Хочу наголосити при тому, що ніякого розведення військ в мінських угодах немає. Ви його не знайдете. Це елемент, який наближає безпековий компонент, який ми маємо встановити", - також підкреслив п’ятий президент України.

За його словами, миротворці з мандатом ООН, повинні забезпечити гарантію безпекового компоненту для проведення вільного волевиявлення громадян за українські партії, за українським законодавством, під контролем українського ЦВК і з забезпеченням контролю держави.

Він звернувся до міністра закордонних справ Вадима Пристайка: "В даному випадку теза про вибори по всій території України, вибачте мене збуджує людей. Бо вибори по всій території України можливі на територіях, які зараз є окуповані, лише після відновлення суверенітету, і люди це мають чути. Бо по-іншому виникає обурення людей. І нам це зараз точно не потрібно...Підтримка людей нам на сьогоднішній день точно потрібна. Зі свого боку я готовий ще раз передати "дорожню карту", яка погоджена, виписана, має пріоритет безпекового компоненту для того, щоб ми не поверталися до чистого листа".

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