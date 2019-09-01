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Порошенко указал на роль церкви в победе Украины

Новости » Политика    01.09.2019 - 15:44
Порошенко указал на роль церкви в победе Украины
Фото: Петр Порошенко (из открытых источников)

Порошенко находится в Риме на Архиерейской литургии

Церковь играет важную роль для победы Украины. Об этом заявил пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко в Риме, где он находится на Архиерейской литургии по случаю 50-летия освящения Святой Софии, передает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Церковь играет важную роль для победы Украины. И дело не только в духовности. Это также отражение агрессии русского мира, поскольку украинская церковь опирается на украинские корни, развивает украинскую традицию и усиливает нашу способность сопротивляться враждебным влияниям и пропаганде", - отметил Порошенко.

По его мнению, это также и церковная дипломатия, которая помогает союзникам лучше понять Украину, "развенчать ложь, которую несет о нас Россия".

"Поэтому сегодня я вместе с украинскими верующими УГКЦ здесь, в Риме, на Архиерейской литургии по случаю 50-летия освящения Святой Софии в Риме", - добавил Порошенко.

Церковь играет важную роль для победы Украины. И дело не только в духовности. Это также – отражение агрессии русского мира, поскольку украинская церковь опирается на украинские корни, развивает украинскую традицию и усиливает нашу способность сопротивляться враждебным влияниям и пропаганде. Это также и церковная дипломатия, которая помогает нашим союзникам лучше понять Украину, развенчать ложь, которую несет о нас Россия, и поддержать Украину. Поэтому сегодня я вместе с украинскими верующими УГКЦ здесь, в Риме, на Архиерейской литургии по случаю 50-летия освящения Святой Софии в Риме.

Опубликовано Петром Порошенко Воскресенье, 1 сентября 2019 г.

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