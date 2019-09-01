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Порошенко вказав на роль церкви у перемозі України

Новини » Політика    01.09.2019 - 15:44
Порошенко вказав на роль церкви у перемозі України
Фото: Петро Порошенко (з відкритих джерел)

Порошенко перебуває у Римі на Архієрейській літургії

Церква відіграє важливу роль для перемоги України. Про це заявив п'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко у Римі, де він перебуває на Архієрейській літургії з нагоди 50-ліття освячення Святої Софії, передає РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Церква відіграє важливу роль для перемоги України. І справа не тільки в духовності. Це також відбиття агресії русского міра, оскільки українська церква спирається на українське коріння, розвиває українську традицію і посилює нашу здатність опиратись ворожим впливам і пропаганді", - зазначив Порошенко.

На його думку, це також і церковна дипломатія, яка допомагає союзникам краще зрозуміти Україну, "розвінчати брехню, яку несе про нас Росія".

"Тому сьогодні я разом з українськими вірянами УГКЦ тут, у Римі, на Архієрейській літургії з нагоди 50-ліття освячення Святої Софії у Римі", - додав Порошенко.

Церква відіграє важливу роль для перемоги України. І справа не тільки в духовності. Це також – відбиття агресії русского міра, оскільки українська церква спирається на українське коріння, розвиває українську традицію і посилює нашу здатність опиратись ворожим впливам і пропаганді. Це також і церковна дипломатія, яка допомагає нашим союзникам краще зрозуміти Україну, розвінчати брехню, яку несе про нас Росія, і підтримати Україну. Тому сьогодні я разом з українськими вірянами УГКЦ тут, у Римі, на Архієрейській літургії з нагоди 50-ліття освячення Святої Софії у Римі.

Опубліковано Петром Порошенком Неділя, 1 вересня 2019 р.

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