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Интервью

Порошенко убежден в необходимости отмены залога для коррупционеров

НовостиПолитика    08.06.2018 - 17:42
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко считает, что денежный залог нужно отменить по наиболее тяжким коррупционным преступлениям

Президент Украины Петр Порошенко убежден в необходимости отмены залога по наиболее тяжким коррупционным преступлениям. Об этом он заявил в ходе встречи со студентами юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

"Для коррупционеров существует мера пресечения в виде денежного залога. По наиболее тяжким коррупционным преступлениям, я абсолютно убежден, что денежный залог нужно отменить. Это тяжелое преступление", - заявил он.

Кроме того, Порошенко подчеркнул, что каждый коррупционер должен оказаться на скамье подсудимых.

"Часто-густо борьбу с коррупцией у нас сейчас делают как спортивную рыбалку: поймал, задержал, сфотографировал и отпустил. Это точно не нравится людям. Борьба с коррупцией должна происходить иначе. Сегодня мало задерживать. Моя принципиальная позиция, что каждый приговор должен дойти до суда. Коррупционер должен оказаться на скамье подсудимых", - заявил он.

 

Коррупция – одна из самых больших угроз для нашего государства. Чтобы запустить в Украине всю систему антикоррупционных институтов, мне пришлось преодолеть яростное сопротивление, особенно относительно системы электронных деклараций. Однако другого пути нет. Этой прозрачности требует украинское общество. Часто борьба с коррупцией в Украине напоминает спортивную рыбалку: поймал - сфотографировал - отпустил. Несколько лет назад сам факт задержания вызвал аплодисменты. Однако моя принципиальная позиция - так не должно быть. Коррупционер должен сесть на скамью подсудимых. И создание Высшего антикоррупционного суда завершит формирование антикоррупционной системы в государстве.

Опубликовано Петром Порошенко 8 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко назвал коррупцию одной из самых больших угроз для Украины.

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Теги публикации: Порошенко Петр, коррупция, залог  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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