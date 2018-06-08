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Порошенко переконаний у необхідності скасування застави для корупціонерів

НовиниПолітика    08.06.2018 - 17:42
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко вважає, що грошову заставу треба скасувати по найбільш важким корупційним злочинам

Президент України Петро Порошенко переконаний у необхідності скасування застави по найбільш важким корупційним злочинам. Про це він заявив у ході зустрічі зі студентами юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

"Для корупціонерів існує запобіжний захід у вигляді грошової застави. По найбільш важким корупційним злочинам, я абсолютно переконаний, що грошову заставу треба скасувати. Це важкий злочин", - заявив він.

Крім того, Порошенко наголосив, що кожен корупціонер має опинитися на лаві підсудних.

"Часто-густо боротьбу з корупцією у нас зараз роблять як спортивну рибалку: піймав, затримав, сфотографував і відпустив. Це точно не подобається людям. Боротьба з корупцією має відбуватися інакше. Сьогодні мало затримувати. Моя принципова позиція, що кожен вирок має дійти до суду. Корупціонер має опинитися на лаві підсудних", - заявив він.

 

Корупція – одна з найбільших загроз для нашої держави. Щоб запустити в Україні всю систему антикорупційних інститутів, мені довелося подолати шалений спротив, особливо щодо системи електронних декларацій. Однак іншого шляху немає. Цієї прозорості вимагає українське суспільство. Часто боротьба з корупцією в Україні нагадує спортивну риболовлю: упіймав - сфотографував - відпустив. Кілька років тому сам факт затримання викликав оплески. Однак моя принципова позиція - так не повинно бути. Корупціонер має сісти на лаву підсудних. І створення Вищого антикорупційного суду завершить формування антикорупційної системи в державі.

Опубліковано Петром Порошенком 8 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Порошенко назвав корупцію однією з найбільших загроз для України.

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Теги публікації: Порошенко Петро, коррупция, залог  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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