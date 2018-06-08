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Порошенко назвав корупцію однією з найбільших загроз для України

НовиниПолітика    08.06.2018 - 17:27
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко зазначив, що в Україні було ліквідовано "низку схем, на яких виросло і розбагатіло не одне покоління корупціонерів"

Президент України Петро Порошенко назвав корупцію однією з найбільших загроз для України. Про це він заявив у ході зустрічі зі студентами юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

"Корупція - одна з найбільших загроз для нашої держави", - заявив він.

Крім того, Порошенко зазначив, що в Україні було ліквідовано "низку схем, на яких виросло і розбагатіло не одне покоління корупціонерів", завдяки запровадженню системи ProZorro - систему електронних тендерних державних закупівель.

 

Корупція – одна з найбільших загроз для нашої держави. Щоб запустити в Україні всю систему антикорупційних інститутів, мені довелося подолати шалений спротив, особливо щодо системи електронних декларацій. Однак іншого шляху немає. Цієї прозорості вимагає українське суспільство. Сьогодні вже мало викривати, мало затримувати. Сьогодні народ хоче бачити, як суди виносять хабарникам справедливі вироки. І Вищого антикорупційного суду завершить формування антикорупційної системи в державі.

Опубліковано Петром Порошенком 8 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за словами генерального прокурора Юрія Луценка, в Україні у 2017 році до кримінальної відповідальності було залучено 1,7 тис. корупціонерів.

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Теги публікації: Порошенко Петро, коррупция  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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