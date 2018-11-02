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Порошенко і Туск проведуть зустріч 8 листопада в Гельсінкі

Новини » Політика    02.11.2018 - 21:15
Фото: Петро Порошенко и Дональд Туск (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко и Дональд Туск (president.gov.ua)

Зустріч Туска з Порошенком відбудеться у рамках конгресу Європейської народної партії

Президент Європейської ради Дональд Туск і президент України Петро Порошенко проведуть зустріч 8 листопада у Гельсінкі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на графік голови Європейської ради на наступний тиждень.

Зустріч Туска з Порошенком відбудеться у рамках конгресу Європейської народної партії. Вона запланована на 12 годин 30 хвилин за місцевим часом.

Нагадаємо, 25 вересня у рамках участі у 73-й сесії Генеральної Асамблеї ООН  Порошенко також провів зустріч з президентом Європейської Ради Дональдом Туском. Сторони обмінялися думками щодо шляхів реалізації домовленостей, досягнутих за підсумками Двадцятого Саміту Україна - ЄС та обговорили безпекову ситуацію на Донбасі, а також стан виконання Мінських домовленостей. 

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Європейський союз і Україна підтвердили стратегічне партнерство по зміцненню політичної асоціації та економічної інтеграції на базі Угоди про асоціацію.

Також відзначимо, що Туск заявив, що Європейський Союз ніколи не визнає анексію Криму

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