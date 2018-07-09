Лідери Євросоюзу і України підтвердили стратегічне партнерство

ЄС та Україна підтвердили стратегічне партнерство по зміцненню політичної асоціації та економічної інтеграції на базі УА

Європейський союз і Україна підтвердили стратегічне партнерство по зміцненню політичної асоціації та економічної інтеграції на базі Угоди про асоціацію (СА). Про це йдеться у спільній заяві за підсумками 20-го саміту Україна-ЄС, передає пресс-служба президента України Петро Порошенко.

"Ми, лідери України і Європейського Союзу, зустрілися сьогодні, щоб підтвердити нашу незмінну відданість посиленню політичної асоціації та економічної інтеграції України з Європейським Союзом на основні Угоди про асоціацію та наших спільних цінностей демократії, верховенства права і прав людини. Ми знову підтвердили свою прихильність міжнародному праву. ЄС підтвердив свою рішучу підтримку та відданість незалежності, суверенітету і територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми визнали значний прогрес, досягнутий Україною на шляху реформ, що є ключовим як з точки зору очікувань українців, так і для посилення стійкості України до зовнішніх викликів, перед якими вона постала", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, в ході саміту глава Європейської ради Дональд Туск заявив, що проведення виборів президента Російської Федерації в анексованому Криму стало однією з причин продовження санкцій Євросоюзу проти РФ.