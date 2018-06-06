Порошенко с Трюдо скоординировали позиции накануне саммита G7

Порошенко проинформировал о развитии ситуации на Донбассе и продолжающиеся нарушения Россией Минских договоренностей

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Канады Джастин Трюдо скоординировали позиции накануне Саммита Большой семерки, который состоится 8-9 июня 2018 года в канадском Шарлевуа. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.

Так, Порошенко выразил благодарность Джастину Трюдо за особое внимание, которое уделяется Канадским председательством Украине.

Также Порошенко проинформировал о развитии ситуации на Донбассе и продолжающиеся нарушения Россией Минских договоренностей, а также провоцирование Москвой напряжения на Азовском море.

Президенты обсудили дальнейшую консолидацию поддержки Украины на уровне Большой семерки как в вопросе восстановления территориальной целостности и ужесточения политики санкций в связи с продолжающейся российской агрессией.

Как сообщается, была отмечена важность развертывания миротворческих сил под эгидой ООН для урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны также подчеркнули необходимость осуществления дальнейшего давления на Россию для освобождения всех незаконно удерживаемых украинских политзаключенных.

Лидеры двух стран приветствовали с 6 июня прямое авиасообщения между Киевом и Торонто.

Напомним, ранее сообщалось, что в Канаде Консервативная партия призвали правительство предоставить Украине оружие на 9,5 миллионов долларов, которое первоначально предназначалась курдским силам для борьбы с боевиками "Исламского государства" в Ираке.