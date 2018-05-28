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У Канаді запропонували передати Україні зброю на 9,5 млн доларів

НовиниПолітика    28.05.2018 - 23:15
Фото: прапор Канади (з відкритих джерел)
Фото: прапор Канади (з відкритих джерел)

Озброєння, яке раніше призначалося іракським курдам, кілька місяців зберігається на складах ЗС Канади

У Канаді Консервативна партія закликали уряд надати Україні зброю на 9,5 мільйонів доларів, яка спочатку призначалася курдським силам для боротьби з бойовиками "Ісламської держави" в Іраку. Про це повідомляє North Shore News.

Як зазначає видання, уряд прем'єра Канади Джастіна Трюдо 15 місяців тому оголосив про намір надати курдам озброєння, в тому числі гвинтівки, кулемети, легкі міномети, гранатомети та протитанкові ракети, але виникла затримка з отриманням дозволів від іракського уряду і забезпеченням належних гарантій, що воно не опиниться в руках груп, звинувачваних у військових злочинах в Іраку

До того часу, коли зброя була остаточно закуплена наприкінці минулого року, між іракськими і курдськими силами стався конфлікт через бажання курдів створити незалежну державу на півночі Іраку, і озброєння досі зберігається на складах канадських збройних сил у Монреалі.

"Вони дозволяють цій зброї зберігатися і збирати пил, а між тим насильство в Україні призвело до нового весняного наступу. Замість того, щоб дозволити цій зброї лежати даремно, давайте передамо її людям, які можуть її застосовувати", - заявив депутат від Консервативної партії Джеймс Безан.

Нагадаємо, зі слів спецпосланця Держдепу США з питань України Курта Волкера, між Сполученими Штатами і Європою немає розбіжностей щодо надання Україні американської летальної зброї, зокрема, протитанкових ракетних комплексів "Джавелін".

 

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Теги публікації: Україна, оружие, Канада  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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