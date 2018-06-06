Порошенко з Трюдо скоординували позиції напередодні саміту G7

Порошенко поінформував про розвиток ситуації на Донбасі та триваючі порушення Росією Мінських домовленостей

Президент України Петро Порошенко та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо скоординували позиції напередодні Саміту Великої сімки, який відбудеться 8-9 червня 2018 року у канадському Шарлевуа. Про це повідомляє прес-служба адміністрації президента.

Так, Порошенко висловив вдячність Джастіну Трюдо за особливу увагу, яка приділяється Канадським головуванням Україні.

Також Порошенко поінформував про розвиток ситуації на Донбасі та триваючі порушення Росією Мінських домовленостей, а також провокування Москвою напруги на Азовському морі.

Було обговорено подальшу консолідацію підтримки України на рівні Великої сімки як у питанні відновлення територіальної цілісності та посилення політики санкцій у зв'язку із триваючою російською агресією.

Як повідомляється, було відзначено важливість розгортання миротворчих сил під егідою ООН для врегулювання ситуації на Донбасі. Сторони також наголосили на необхідності здійснення подальшого тиску на Росію для звільнення усіх незаконно утримуваних українських політв'язнів.

Лідери двох країн привітали започаткування з 6 червня прямого авіасполучення між Києвом та Торонто.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Канаді Консервативна партія закликали уряд надати Україні зброю на 9,5 мільйонів доларів, яка спочатку призначалася курдським силам для боротьби з бойовиками "Ісламської держави" в Іраку.