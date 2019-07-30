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У Порошенко Трубе пообещали уголовную ответственность

Новости » Политика    30.07.2019 - 21:55
У Порошенко Трубе пообещали уголовную ответственность
Фото: Петр Порошенко (из открытых источников)

Порошенко не имеет статуса подозреваемого ни в одном производстве

Адвокат пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань утверждает, что директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба в своем телеграмм-канале стал на защиту действительности от отрицания. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его блог.

По словам Голованя, причиной активности Трубы стала фраза из интервью Порошенко: "Я подчеркиваю, что против Петра Порошенко не возбуждено ни одного уголовного дела".

"Производства есть, их 11, и Петр Алексеевич об этом хорошо знает", - смело разглашает господин Труба данные досудебного расследования", - заявил адвокат.

Головань отметил, что его клиент не имеет статуса подозреваемого даже в одном производстве, не то что в 11.

"На сегодня нам достоверно известно то, что Петр Порошенко является свидетелем в двух производствах. Вряд ли кто может сказать, что уголовное производство возбуждается против свидетеля", - сказал оню

Головань советует директору ГБР подумать, чем могут завершиться уже открытые против него уголовные производства, ведь по логике Трубы производства, о которых вели речь Сергей Горбатюк и Артем Сытник, возбуждены против ГБР и его директора.

"Ну и содействие в организации нападения на Петра Порошенко после допроса, как и организации доступа агентов влияния РФ к украинским секретам, также никто забывать не собирается", - подчеркивает адвокат.

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