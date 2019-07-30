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У Порошенка Трубі пообіцяли кримінальну відповідальність

Новини » Політика    30.07.2019 - 21:55
У Порошенка Трубі пообіцяли кримінальну відповідальність
Фото: Петро Порошенко (з відкритих джерел)

Порошенко не має статусу підозрюваного в жодному провадженні

Адвокат п'ятого президента Петра Порошенка Ігор Головань стверджує, що директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба у своєму телеграм-каналі став на захист дійсності від заперечення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його блог.

За словами Голованя, причиною активності Труби стала фраза з інтерв'ю Порошенка: "Я наголошую, що проти Петра Порошенка не порушено жодної кримінальної справи".

"Провадження є, їх 11, і Петро Олексійович про це добре знає", - сміливо розголошує пан Труба дані досудового розслідування", - заявив адвокат.

Головань зазначив, що його клієнт не має статусу підозрюваного навіть і в одному провадженні, не те що в 11.

"На сьогодні нам достовірно відомо те, що Петро Порошенко є свідком у двох провадженнях. Навряд чи хто може сказати, що кримінальне провадження порушується проти свідка", - сказав адвокат.

Головань радить директору ДБР подумати, чим можуть завершитися вже порушені проти нього кримінальні провадження,  адже за логікою Труби провадження, про які вели мову Сергій Горбатюк і Артем Ситник, порушені проти ДБР і його директора.

"Ну і сприяння організації нападу на Петра Порошенка після допиту, як і організації доступу агентів впливу РФ до український секретів, також ніхто забувати не збирається", - підкреслює адвокат.

На сайті президента зареєстрована петиція про звільнення Труби та Вовка ДБР проводить обшуки в двох аеропортах і на митниці
Новини України Порошенко ПетроРоман ТрубаДБР
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