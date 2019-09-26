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У Порошенко требуют отмены законов о кассовых аппаратах

Новости » Политика    26.09.2019 - 10:31
У Порошенко требуют отмены законов о кассовых аппаратах
Фото: Нина Южанина (РБК-Украина)

"ЕС" призвала предпринимателей присоединиться к сбору подписей

"Европейская солидарность" призвала предпринимателей присоединиться к сбору подписей в поддержку постановления об отмене законов 1053 и 1073, а также к наработке нового закона, который учтет интересы бизнеса. Об этом сказала депутат фракции политической партии Петра Порошенко Нина Южанина во время круглого стола.

"Очевидно их (постановления, - ред.) поддержат те 40% наших коллег, которые не голосовали за принятие этих законов. Но нам не хватит 226 голосов, и нам нужно несколько десятков голосов от "Слуги народа", – отметила Южанина.

Также она призвала поработать на местах с мажоритарными депутатами, донести им точку зрения предпринимателей и убедить, что была допущена большая ошибка.

"Если мы отменим эти законы, то выступим с вами с инициативой разработать нормы законодательства, которые мы сможем имплементировать. Мы выработаем совместно с вами тот закон, который точно можно внедрить. И таким образом решим проблему всех сторон, но точно не за счет микробизнеса, микропредпринимателей. Чтобы дать возможность работать в нашей стране, а не в другой", – подчеркнула парламентарий.

Кроме этого, она отметила, что налоговое давление на малый бизнес пропорционально выше, чем на большой, и подобные действия власти - в интересах повышения конкурентоспособности торговых сетей.

"Вы, на самом деле, оплачиваете и у вас налоговая нагрузка больше, чем например в ритейле. Если бы сейчас на этот круглый стол мы попросили информацию относительно налоговой нагрузки крупных торговых сетях, торгующих продовольственными и непродовольственными товарами, то она точно меньше, чем у вас", – добавила парламентарий.

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