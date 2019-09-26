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У Порошенка вимагають скасування законів про касові апарати

Новини » Політика    26.09.2019 - 10:31
У Порошенка вимагають скасування законів про касові апарати
Фото: Ніна Южаніна (РБК-Україна)

"ЄС" закликала підприємців долучитися до збору підписів

"Європейська солідарність" закликала підприємців долучитися до збору підписів на підтримку постанови про скасування законів 1053 та 1073, а також до напрацювання нового закону, який врахує інтереси бізнесу. Про це сказала депутат фракції політичної партії Петра Порошенка Ніна Южаніна під час круглого столу.

"Очевидно їх (постанови, - ред.) підтримають ті 40% наших колег, які не голосували за ухвалення цих законів. Але нам не вистачить 226 голосів, і нам потрібно декілька десятків голосів від "Слуги народу", – зауважила Южаніна.

Також вона закликала попрацювати на місцях з мажоритарними депутатами, донести їм точку зору підприємців і переконати, що була допущена велика помилка.

"Якщо ми скасуємо ці закони, то виступимо з вами з ініціативою напрацювати норми законодавства, які ми зможемо імплементувати. Ми напрацюємо спільно з вами той закон, який точно можна впровадити. І таким чином вирішимо проблему всіх сторін, але точно не за рахунок мікробізнесу, мікропідприємців. Щоб дати можливість працювати в нашій країні, а не в іншій", – наголосила парламентар.

Окрім цього, вона зазначила, що податковий тиск на малий бізнес пропорційно вищий, ніж на великий, і подібні дії влади - в інтересах підвищення конкурентоспроможності торгівельних мереж.

"Ви, насправді, сплачуєте і у вас податкове навантаження більше, ніж наприклад у рітейлі. Якби зараз на цей круглий стіл ми запросили інформацію щодо податкового навантаження великих торговельних мережах, які торгують продовольчими і непродовольчими товарами, то воно точно менше, ніж у вас", – додала парламентар.

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