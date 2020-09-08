У Порошенко требуют остановить трату средств Фонда борьбы с COVID-19 на другие цели

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

"Евросолидарность" убеждена, что все средства фонда должны быть направлены исключительно на борьбу с коронавирусом

Партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" требует остановить расходование средств Фонда борьбы с COVID-19 на любые цели, не связанные непосредственно с борьбой с коронавирусом. Все эти деньги должны расходоваться исключительно на борьбу с коронавирусом и спасение людей. Об этом говорится в заявлении партии на официальном сайте. "Власть дилетантов полностью потеряла контроль за распространением коронавируса. Население Китая в 33 раза превышает украинское. Но больных COVID-19 у нас больше. По темпам распространения болезни прорываемся на сомнительные антилидерские позиции не только в Европе, а во всем мире. Власть умудрилась почти остановить экономику, но так и не смогла затормозить распространение вируса", - отмечают в политсиле. У Порошенко убеждены, власть полностью провалила борьбу с коронавирусом, поскольку не направила необходимые средства на защиту людей, на создание реанимационных коек со всем необходимым оборудованием, на страхование жизни и здоровья медиков.

"Более чем половина фонда - 35 миллиардов гривен тратится втридорога на "инфраструктурные объекты". Стоимость работ значительно превышает показатели предыдущих лет. Считаем это мародерством. Ведь со всей страны поступают сообщения о переполненных больницах и невозможность госпитализации тяжелых больных, отсутствии в больницах самого необходимого, отсутствии доплат медикам и страхование их здоровья и многочисленные другие проблемы", - отмечают в партии.

"Европейская солидарность" требует расследовать все случаи нецелевого использования средств на борьбу с коронавирусом и привлечь виновных к ответственности.

Напомним, в Украине за минувшие сутки подтвердили 2411 новых случаев коронавируса. Больше всего случаев зафиксировали в Киеве, Харьковской, Одесской и Львовской областях.

Всего с начала пандемии в стране заболели 140 479 человек. Выздоровели 63 546, из них 940 за сутки. Умерли 2 934 (+57).