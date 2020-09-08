В Украине за сутки подтвердили 2411 новых случаев коронавируса

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 2411 новых случаев коронавируса. Больше всего случаев зафиксировали в Киеве, Харьковской, Одесской и Львовской областях.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Всего с начала пандемии в стране заболели 140 479 человек. Выздоровели 63 546, из них 940 за сутки. Умерли 2 934 (+57).

Больше всего новых случаев в Киеве (+235), в Харьковской (+230), Одесской (+196), Львовской (+192) и Тернопольской (+190) областях.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Киев и еще 17 областей не готовы к ослаблению карантина.

Также сообщалось, что в июле 2020 года 40% украинцев считали, что эпидемия коронавируса является угрозой.

Кроме этого во Всемирной организации здравоохранения заявили, что нынешняя пандемия коронавируса не является последней, призвав мировое сообщество готовиться к новой.

Добавим, в Украине вакцина против COVID-19 для массового использования может появиться в марте 2021 года, при этом страна сможет получить вакцины для 20% населения.