У Порошенка вимагають зупинити витрачати кошти Фонду боротьби з COVID-19 на інші цілі

"Євросолідарність" переконана, що усі кошти фонду мають бути спрямовані виключно на боротьбу з коронавірусом
Партія Петра Порошенка "Європейська солідарність" вимагає зупинити витрачання коштів Фонду боротьби з COVID-19 на будь-які цілі, не пов’язані безпосередньо з боротьбою з коронавірусом. Всі ці гроші мають витрачатися виключно на боротьбу з коронавірусом і порятунок людей.
Про це йдеться у заяві партії на офіційному сайті.
"Влада дилетантів повністю втратила контроль за поширенням коронавірусу. Населення Китаю в 33 рази перевищує українське. Але хворих на COVID-19 у нас більше. За темпами поширення хвороби прориваємося на сумнівні антилідерські позиції не лише в Європі, а в усьому світі. Влада примудрилася майже зупинити економіку, але так і не спромоглася загальмувати поширення вірусу", - зазначають в політсилі.
У Порошенка переконані, влада повністю провалила боротьбу з коронавірусом, оскільки не спрямувала необхідні кошти на захист людей, на створення реанімаційних ліжок з усім потрібним обладнанням, на страхування життя і здоров’я медиків.
"Більш ніж половина фонду - 35 мільярдів гривень - витрачається втридорога на "інфраструктурні об’єкти". Вартість робіт значно перевищує показники попередніх років. Вважаємо це мародерством. Адже з усієї країни надходять повідомлення про переповнення лікарень і неможливість госпіталізації важких хворих, відсутність у лікарнях найнеобхіднішого, відсутність доплат медикам і страхування їхнього здоров’я та численні інші проблеми", - наголошують в партії.
"Європейська солідарність" вимагає розслідувати усі випадки нецільового використання коштів на боротьбу з коронавірусом і притягнути винних до відповідальності.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу підтвердили 2411 нових випадків коронавірусу. Найбільше випадків зафіксували в Києві, Харківській, Одеській та Львівській областях.
Всього з початку пандемії в країні захворіли 140 479 осіб. Одужали 63 546, з них 940 за добу. Померли 2 934 (+57).