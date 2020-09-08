У Порошенка вимагають зупинити витрачати кошти Фонду боротьби з COVID-19 на інші цілі

"Євросолідарність" переконана, що усі кошти фонду мають бути спрямовані виключно на боротьбу з коронавірусом

Партія Петра Порошенка "Європейська солідарність" вимагає зупинити витрачання коштів Фонду боротьби з COVID-19 на будь-які цілі, не пов’язані безпосередньо з боротьбою з коронавірусом. Всі ці гроші мають витрачатися виключно на боротьбу з коронавірусом і порятунок людей.

Про це йдеться у заяві партії на офіційному сайті.

"Влада дилетантів повністю втратила контроль за поширенням коронавірусу. Населення Китаю в 33 рази перевищує українське. Але хворих на COVID-19 у нас більше. За темпами поширення хвороби прориваємося на сумнівні антилідерські позиції не лише в Європі, а в усьому світі. Влада примудрилася майже зупинити економіку, але так і не спромоглася загальмувати поширення вірусу", - зазначають в політсилі.

У Порошенка переконані, влада повністю провалила боротьбу з коронавірусом, оскільки не спрямувала необхідні кошти на захист людей, на створення реанімаційних ліжок з усім потрібним обладнанням, на страхування життя і здоров’я медиків.