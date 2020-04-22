У Порошенко требуют на ближайшем заседании Рады проголосовать за закон о банках

Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

По убеждению представителей "ЕС", власть вопреки национальным интересам затягивает голосование за закон во втором чтении

"Европейская солидарность" требует вынесения на ближайшее внеочередное заседание Верховной рады закона о банках, от принятия которого зависит получение международной помощи на преодоление последствий коронавируса и экономического кризиса. Об этом говорится в заявлении политсилы, передает РБК-Украина.

В частности, как отмечает пресс-служба, это касается и 1 миллиарда 200 миллионов евро макрофинансовой помощи от Евросоюза.

"Решение лоббировал пятый президент Украины Петр Порошенко, и теперь от "монобольшинства" и Владимира Зеленского зависит, поступят в Украину эти деньги, чтобы поддержать обороноспособность, обеспечить поддержку медиков и социальную защиту людей. Очередной отказ президента и руководства парламента выносить закон о банки на рассмотрение парламента - это продолжение опасных для страны подковерных игр, которые власть ведет с Коломойским", - говорится на сайте политсилы.

По убеждению представителей "ЕС", власть вопреки национальным интересам затягивает голосование за закон во втором чтении.

"Такое преступное промедление невозможно без политического прикрытия со стороны президента Зеленского, чем он в очередной раз демонстрирует свою зависимость от Коломойского, который не скрывает своих намерений вызвать дефолт Украины", - добавили в партии.

В свою очередь, "Европейская солидарность" также требует включения в повестку дня законопроекта 3376, представленного Петром Порошенко и другими членами фракции, о страхование медицинских работников на случай смерти или заболевания от коронавируса.

"Речь идет соответственно о полтора миллиона и двести тысяч гривен. В Украине, как известно, сложилась критическая ситуация, когда почти каждый пятый из инфицированных - медик, и они требуют защиты для эффективного противодействия пандемии и лечения украинцев. "Европейская солидарность" категорически против, чтобы любые вопросы, которые не касаются борьбы с коронавирусом или преодоления экономического кризиса, выносились на внеочередное заседание Верховной рады. Это выглядит как политическое мародерство, когда власть собирает депутатов для неотложного решения вопросов по борьбе с эпидемиологической угрозой, а в повестку дня протягивает свои шкурные вопросы", - резюмировали в "ЕС".

Напомним, ранее был опубликована повестка дня внеочередного заседания парламента в пятницу, 24 апреля.

Ранее Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики утвердил 235 поправок к законопроекту №2571-д по усовершенствованию некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.