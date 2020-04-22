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У Порошенка вимагають на найближчому засіданні Ради проголосувати за закон про банки

Новини » Політика     22.04.2020 - 17:16
У Порошенка вимагають на найближчому засіданні Ради проголосувати за закон про банки
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

На переконання представників "ЄС", влада всупереч національним інтересам затягує голосування за закон у другому читанні

"Європейська солідарність" вимагає винесення на найближче позачергове засідання Верховної ради закону про банки, від ухвалення якого залежить отримання міжнародної допомоги на подолання наслідків коронавірусу та економічної кризи. Про це йдеться в заяві політсили, передає РБК-Україна.

Зокрема, як зазначає прес-службу, це стосується й 1 мільярда 200 мільйонів євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу.

"Рішення лобіював п’ятий президент України Петро Порошенко, і тепер від "монобільшості" та Володимира Зеленського залежить, чи надійдуть в Україну ці гроші, щоб підтримати обороноздатність, забезпечити підтримку медиків і соціальний захист людей. Чергова відмова президента та керівництва парламенту виносити закон про банки на розгляд парламенту - це продовження небезпечних для країни підкилимних ігор, які влада веде з Коломойським", - йдеться на сайті політсили.

На переконання представників "ЄС", влада всупереч національним інтересам затягує голосування за закон у другому читанні.

"Таке злочинне зволікання неможливе без політичного прикриття з боку президента Зеленського, чим він вкотре демонструє свою залежність від Коломойського, який не приховує своїх намірів спричинити дефолт України", - додали в партії.

Своєю чергою, "Європейська солідарність" також вимагає включення до порядку денного законопроекту 3376, поданого Петром Порошенком та іншими членами фракції, про страхування медичних працівників на випадок смерті або захворювання від коронавірусу.

"Йдеться відповідно про півтора мільйона та двісті тисяч гривень. В Україні, як відомо, склалася критична ситуація, коли майже кожен п’ятий з-поміж інфікованих - медик, і вони потребують захисту для ефективної протидії пандемії та лікування українців. "Європейська солідарність" категорично проти, щоби будь-які питання, які не стосуються боротьби з коронавірусом чи подолання економічної кризи, виносилися на позачергове засідання Верховної Ради. Це виглядає як політичне мародерство, коли влада збирає депутатів для нагального розв'язання питань боротьби з епідеміологічною загрозою, а до порядку денного протягує свої шкурні питання", - резюмували в "ЄС".

Нагадаємо, раніше був опублікований порядок денний позачергового засідання парламенту в п'ятницю, 24 квітня.

Раніше Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики затвердив 235 правок до законопроекту №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.

Фінкомітет Ради пройшов майже 2500 правок до закону про банки Порошенко: Єврокомісія виділить Україні понад мільярд євро макрофінансової допомоги
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