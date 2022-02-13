Порошенко требует от власти принять законы для защиты государства

Лидер партии "Европейская солидарность" получил подписные листы для внеочередного заседания Рады. Порошенко также сообщил, что руководство Верховной рады отменило закрытое совещание с силовиками, которое было назначено на 16 часов по требованию фракций "Европейская солидарность" и "Голос".

"Вчера было принято решение о проведении закрытого согласительного совета украинского парламента с обеспечением всех требований секретности для заслушивания главнокомандующего Вооруженными силами, министра обороны, министра иностранных дел, министра внутренних дел, руководителей разведки по ситуации в стране", - заявил Порошенко.

Он также сообщил, что оппозиция требует рассмотреть законопроекты об увеличении бюджетного финансирования Вооруженных Сил и другие законопроекты о повышении обороноспособности нашего государства. Речь идет о поднятии денежного обеспечения, комплектации стратегических резервов, выделении средств местному самоуправлению для немедленного развертывания систем территориальной обороны.

"Блокирование этого мы считаем не просто хаосом и безответственностью. Блокирование этого мы считаем действиями против Украины", - резюмировал Порошенко.