Порошенко вимагає від влади ухвалити закони для захисту держави

Лідер партії "Європейська солідарність" отримав підписні листи для позачергового засідання Ради. Порошенко також повідомив, що керівництво Верховної ради скасувало закриту нараду із силовиками, яка була призначена на 16 годину на вимогу фракцій "Європейська солідарність" та "Голос".

"Вчора було прийнято рішення про проведення закритої погоджувальної ради українського парламенту із забезпеченням всіх вимог секретності для заслуховування головнокомандувача Збройних сил, міністра оборони, міністра закордонних справ, міністра внутрішніх справ, керівників розвідки по ситуації в країні", - заявив Порошенко.

Він також повідомив, що опозиція вимагає розглянути законопроекти про збільшення бюджетного фінансування Збройних Сил та наші законопроекти про підвищення обороноздатності нашої держави. Мова йде про підняття грошового забезпечення, комплектацію стратегічних резервів, виділення коштів місцевому самоврядуванню для негайного розгортання систем територіальної оборони.

"Блокування цього ми вважаємо не просто хаосом і безвідповідальністю. Блокування цього ми вважаємо діями проти України", - резюмував Порошенко.