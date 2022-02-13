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Порошенко требует от власти принять законы для защиты государства

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Киев, Воскресенье 13 февраля 2022 19:48
Порошенко требует от власти принять законы для защиты государства Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пятый президент Петр Порошенко требует в понедельник, 14 февраля, собрать внеочередное заседание парламента и принять необходимые решения для укрепления обороноспособности страны.

Об этом он сказал журналистам возле Верховной рады.

Лидер партии "Европейская солидарность" получил подписные листы для внеочередного заседания Рады. Порошенко также сообщил, что руководство Верховной рады отменило закрытое совещание с силовиками, которое было назначено на 16 часов по требованию фракций "Европейская солидарность" и "Голос".

"Вчера было принято решение о проведении закрытого согласительного совета украинского парламента с обеспечением всех требований секретности для заслушивания главнокомандующего Вооруженными силами, министра обороны, министра иностранных дел, министра внутренних дел, руководителей разведки по ситуации в стране", - заявил Порошенко.

Он также сообщил, что оппозиция требует рассмотреть законопроекты об увеличении бюджетного финансирования Вооруженных Сил и другие законопроекты о повышении обороноспособности нашего государства. Речь идет о поднятии денежного обеспечения, комплектации стратегических резервов, выделении средств местному самоуправлению для немедленного развертывания систем территориальной обороны.

"Блокирование этого мы считаем не просто хаосом и безответственностью. Блокирование этого мы считаем действиями против Украины", - резюмировал Порошенко.

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