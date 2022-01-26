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Порошенко требует от власти немедленно выделить деньги ВСУ

Новина українською →
Киев, Среда 26 января 2022 16:57
Порошенко требует от власти немедленно выделить деньги ВСУ Фото: лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Наталия Гурковская

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко призвал власть немедленно увеличить финансирование украинской армии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление политика во время выступления с трибуны Верховной рады.

"Нам действительно не надо паниковать, не надо размышлять, нападет ли Путин или нет - нужно подготовиться к тому, чтобы дать качественный отпор, если дипломатические усилия его не остановят, - убежден Петр Порошенко. - Где украинские стратегические резервы? Во что оденем, обуем, чем накормим, и главное - чем вооружим резервистов резерва первой очереди, который уже нужно разворачивать?"

Порошенко также призвал руководство парламента внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2022 год" относительно увеличения расходов на оборону и укрепления обороноспособности государства, предусматривающего выделение на нужды армии дополнительных 50 млрд грн.

"Мы требуем поставить законопроект №6542, который был поддержан всеми фракциями демократической оппозиции. Дайте деньги украинской армии", - призвал Петр Порошенко.

Как сообщалось, ранее Порошенко во время выступления на согласительном совете призвал немедленно провести закрытое заседание Верховной рады с участием президента Владимира Зеленского и высшего военного руководства государства.

Позже Порошенко подтвердил, что во время закрытого совещания у председателя Верховной рады по ситуации в сфере безопасности чиновники подтвердили необходимость выделить дополнительное финансирование для ВСУ.

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