ru ua
Вт, 25 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Порошенко рассказал, что нужно срочно сделать для укрепления обороноспособности Украины

Новина українською →
Киев, Вторник 25 января 2022 14:03
Порошенко рассказал, что нужно срочно сделать для укрепления обороноспособности Украины Фото: лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Наталия Гурковская

Во время закрытого совещания у председателя Верховной рады по ситуации в сфере безопасности чиновники подтвердили необходимость выделить дополнительное финансирование для ВСУ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко во время брифинга.

Как известно, "Европейская солидарность" инициирует изменения в бюджет, чтобы выделить армии 50 млрд грн. Порошенко также рассказал, на что должны пойти эти деньги и где их можно взять.

"Фактически все представители власти подтвердили требования представителей "Европейской солидарности", и они были поддержаны всеми фракциями демократической оппозиции", - сообщил лидер партии.

Он также напомнил, что единственная фракция, которая блокирует изменения в бюджет - это фракция монобольшинства "Слуга народа".

"В первую очередь неукомплектованные боевые подразделения, надо срочно набрать за достойное денежное довольствие тех ветеранов, которые служили в соответствующих подразделениях. Дать им возможность вернуться на шесть месяцев тогда, когда страна нуждается в их усилиях, и получить за это достойную плату", - говорит Порошенко.

По словам политика, вторая позиция - это создание стратегических резервов.

"Мы знаем, что на уровне тактических, то есть того, чем обеспечены на уровне бригады, у нас резервы существуют. А на уровне оперативных есть уже определенные проблемы, на уровне стратегических - ноль. И поэтому мы должны обеспечить развертывание резерва первой очереди, обеспечение топливно-смазочными материалами, продовольствием, вещевым обеспечением, медицинским и боевым обеспечением. Сегодня на это нужно срочно выделить деньги, провести тендеры и в жесткой антикоррупционной процедуре обеспечить ВСУ. Нельзя с этим тянуть ни дня. И это второе направление", - говорит Петр Порошенко.

Третье направление, говорит Порошенко, это выделение средств субъектам местного самоуправления для того, чтобы во время софинансирования развернуть подразделения территориальной обороны, выделить помещения, оборудовать комнаты для хранения оружия и проинформировать население - что, где, когда каждый должен делать, если случится время "Ч".

"Надо восстановить ракетную программу, обеспечение средств радиоэлектронной борьбы, обеспечение ударными беспилотными летательными аппаратами, обеспечить противовоздушную оборону. И для всего этого мы рассчитали, что срочно нужно эти 50 млрд грн, - объясняет Петр Порошенко. - Речь не идет о развертывании паники - наша армия сильна, и я горжусь тем, что моя команда во время моей каденции в 2014-2019 годах создала сильную и мощную армию, которая способна защитить украинское государство. Мы твердо убеждены, что та международная коалиция, которая была нами создана, сегодня дает свои плоды бок о бок с украинцами - и в части обеспечения оружием, и в части обеспечения давления на Россию международная коалиция работает".

Порошенко отметил, что если украинская власть обращается за поддержкой к союзникам, то должна что-то делать и сама.

"Откуда эти деньги взять? Поскольку вследствие некомпетентного и бездумного руководства внешние рынки для Украины закрыты, мы сегодня не можем там взять ни копейки. Мы категорически против печати денег. И эти 50 млрд грн должны быть взяты из двух источников. Это тот транш 2, 7 млрд долларов, который Украина в подарок получила во второй половине прошлого года от МВФ. Часть средств - за счет принятого вчера решения Совета министров иностранных дел Евросоюза по макрофинансовой помощи - 1,2 млрд евро. А часть - из проекта "Большая стройка", - отмечает Порошенко. - Нужно сконцентрироваться и мобилизоваться на поддержку нашей армии. Мы - за единство. И поэтому мы неслучайно были инициаторами, подписали и проголосовали сегодня Обращение парламента, которое стимулирует межпарламентское сотрудничество".

Как сообщалось, ранее Порошенко во время выступления на согласительном совете призвал немедленно провести закрытое заседание Верховной рады с участием президента Владимира Зеленского и высшего военного руководства государства.

Читайте РБК-Украина в Google News
Петр Порошенко
NEWS
"Тревожные чемоданчики" не нужны. В Минобороны призывают украинцев не паниковать
"Тревожные чемоданчики" не нужны. В Минобороны призывают украинцев не паниковать
DAILY
Учебная тревога. В каком состоянии бомбоубежища Киева и готова ли столица к войне
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Учебная тревога. В каком состоянии бомбоубежища Киева и готова ли столица к войне