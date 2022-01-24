Порошенко требует провести закрытое заседание Рады с участием Зеленского

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время выступления на согласительном совете призвал немедленно провести закрытое заседание Верховной рады с участием президента Владимира Зеленского и высшего военного руководства государства.

"Сегодня вопросы безопасности европейского континента решаются в Украине. Слушания по ситуации на украинско-российской границе проходят в Конгрессе США, Бундестаге, британском парламенте, большинстве парламентов ЕС. Посольства начинают эвакуацию семей дипломатов, что я категорически не поддерживаю, а Верховная рада в это время занимает позицию невмешательства в дело защиты Украины, находясь на каникулах пять недель", - отметил Порошенко.

По его словам, с начала ноября власти отрицают российскую угрозу и не смогли даже детально обсудить ее.

"С начала ноября, когда стало известно об усилении агрессивных приготовлений России, сказано много слов. Но не выделено ни одной дополнительной копейки на армию. Даже в конце года, когда делили непредвиденные инфляционные доходы, почти все отправили на дороги, - констатирует Петр Порошенко. - Мы требуем завтра провести закрытое заседание Верховной рады Украины при участии Зеленского, всего высшего военно-политического руководства. Дать месседж депутатам и дать месседж народу".

Политик подчеркнул, что правительство должно прийти на это заседание с проектами исключительного перечня законопроектов.

"Фракция "Европейской солидарности" зарегистрировала законопроект №6542 - изменения в бюджет. 50 млрд грн нужно снять с "Большой стройки", с резервов, в том числе за счет Международного валютного фонда, и направить на увеличение денежного содержания военнослужащих. Для того, чтобы замотивировать ветеранов вернуться к своим бригадам. Не надо приглашать их на три года - нужно приглашать их на полгода, тогда, когда наибольшая угроза, и изменить ситуацию, когда численность бригад укомплектована на 50%, - отмечает пятый президент. - Нужно обеспечить закупку бронежилетов и касок, надо закупить горючее. Надо сформировать резервы первой очереди и немедленно, это нужно делать это прямо сейчас".