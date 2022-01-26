Порошенко вимагає від влади негайно виділити гроші ЗСУ

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву політика під час виступу з трибуни Верховної ради.

"Нам дійсно не треба панікувати, не треба розмірковувати, чи нападе Путін чи ні - треба підготуватися до того, щоб дати якісну відсіч, якщо дипломатичні зусилля його не зупинять, - переконаний Петро Порошенко. - Де українські стратегічні резерви? У що одягнемо, взуємо, чим нагодуємо, і головне - чим озброїмо резервістів резерву першої черги, який вже треба розгортати?"

Порошенко також закликав керівництво парламенту внести на розгляд Верховної ради законопроект про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" щодо збільшення видатків на оборону та зміцнення обороноздатності держави, який передбачає виділення на потреби армії додаткових 50 млрд грн.

"Ми вимагаємо поставити законопроект №6542, який був підтриманий всіма фракціями демократичної опозиції. Дайте гроші українській армії", - закликав Петро Порошенко.