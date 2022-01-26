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Порошенко вимагає від влади негайно виділити гроші ЗСУ

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Київ, Середа 26 січня 2022 16:57
Порошенко вимагає від влади негайно виділити гроші ЗСУ Фото: лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Наталія Гурковська

П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко закликав владу негайно збільшити фінансування української армії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву політика під час виступу з трибуни Верховної ради.

"Нам дійсно не треба панікувати, не треба розмірковувати, чи нападе Путін чи ні - треба підготуватися до того, щоб дати якісну відсіч, якщо дипломатичні зусилля його не зупинять, - переконаний Петро Порошенко. - Де українські стратегічні резерви? У що одягнемо, взуємо, чим нагодуємо, і головне - чим озброїмо резервістів резерву першої черги, який вже треба розгортати?"

Порошенко також закликав керівництво парламенту внести на розгляд Верховної ради законопроект про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" щодо збільшення видатків на оборону та зміцнення обороноздатності держави, який передбачає виділення на потреби армії додаткових 50 млрд грн.

"Ми вимагаємо поставити законопроект №6542, який був підтриманий всіма фракціями демократичної опозиції. Дайте гроші українській армії", - закликав Петро Порошенко.

Як повідомлялось, раніше Порошенко під час виступу на погоджувальній раді закликав негайно провести закрите засідання Верховної ради за участі президента Володимира Зеленського та вищого військового керівництва держави.

Пізніше Порошенко підтвердив, що під час закритої наради у голови Верховної ради щодо безпекової ситуації урядовці підтвердили необхідність виділити додаткове фінансування для ЗСУ.

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