Порошенко требует власть обеспечить врачей зарплатами, тестами и страхованием

фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)

Также Порошенко в очередной раз призвал власть обеспечить массовое тестирование

Обвинения со стороны власти в адрес местного самоуправления в невыплатах зарплаты медицинским работникам - это перекладывание ответственности. Об этом заявил журналистам в парламенте пятый президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, передает РБК-Украина.

Порошенко также призвал власть обеспечить врачам зарплату, тестированием и застраховать от коронавируса.

"Еще раз подчеркиваю, у нас 20% от всех больных есть врачи, при этом средняя норма в мире есть 1-2%. И это случилось потому, что власть не способна была защитить врачей с самого начала пандемии, потому вывезла маски, средства индивидуальной защиты. И волонтерам и меценатам пришлось первым завозить защитные костюмы, противовирусные очки, маски и респираторы, бахилы и перчатки, лекарства и медицинское оборудование. Власть вновь продемонстрировала свою полную неуклюжесть", - сказал Порошенко.

Кроме того, Порошенко в очередной раз призвал власть обеспечить массовое тестирование.

"Почему это так важно для меня, для нашей политической силы, для наших партнеров? Потому что по утверждению главы ВОЗ борьба с коронавирусом имеет три важных фактора - это тесты, тесты и тесты. И Украина сегодня находится на последнем месте в Европе по количеству тестов на 100 тысяч населения. Мы не улучшаем ситуацию, у нас все еще делается менее 5 тысяч тестов в сутки. А уже руководители областных центров по борьбе с коронавирусом сообщают - области не имеют возможности проводить тесты и они откладывают это на 3,4,5, 7 дней. Это существенно снижает их эффективность", - добавил Порошенко.

По словам Порошенко, нужно чтобы каждый врач каждому пациенту имел возможность обязательно делать тесты. Это позволит обеспечить лечение для больных и экономическую активность для здоровых граждан.

"Мы должны делать от 20 до 30 тысяч тестов в сутки. Мной были проведены переговоры. Мы готовы в наиболее пострадавшие сегодня регионы доставить автоматическую лабораторию. Мы связались с нашими партнерами, они готовы ее предоставить в аренду и закупить первые десятки тысяч тестов. Автоматические, не просто лаборатории дешевые, которые требуют усилий вирусологов, для того, чтобы делать 1 500-2 000 тестов в сутки в этой автоматической лаборатории. Но нам нужен закон, а власть пытается скрыть информацию", - сказал Порошенко.

Порошенко требует проинформировать общество, кто персонально из государственной власти и правительства виноват в задержке заработной платы врачам, которые задействованы в борьбе с коронавирусом.

"Не дадим переложить с больной головы на здоровую. Не дадим обвинить местное самоуправление, потому что вы забрали у них деньги, а сами нелепой и дилетантской неуклюжей позицией целый месяц оставляете врачей без денег. Не доводите до забастовок в больницах. Это будет катастрофа и преступление. Защитите врачей, заплатите врачам, потому что не будет вас кому лечить", - резюмировал Порошенко.

Напомним, 7 мая Верховная рада приняла за основу и в целом проект закона №3376-1 "О внесении изменений в статью 39 ЗУ "О защите населения от инфекционных болезней" (относительно дополнительных гарантий прав медицинских и других работников, занятых в сфере защиты населения от инфекционных болезней, и членов их семей).

Ранее в Киеве на акцию протеста вышли сотрудники Клинической больницы скорой медицинской помощи. Медработники протестуют из-за снижение их заработных плат. Так, получаемые врачами раньше доплаты были урезаны, сейчас медики получают на 40-50% меньше.