Порошенко вимагає владу забезпечити лікарів зарплатами, тестами і страхуванням

фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)

Також Порошенко вкотре закликав владу забезпечити масове тестування

Звинувачення з боку влади на адресу місцевого самоврядування у невиплатах зарплати медичним працівникам - це перекладання відповідальності. Про це заявив журналістам у парламенті п’ятий президент, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко, передає РБК-Україна.

Порошенко також закликав владу забезпечити лікарям зарплату, тестування і страхування від коронавірусу.

"Ще раз наголошую, у нас 20% від всіх хворих є лікарі, при цьому середня норма у світі є 1-2%. І це трапилось тому, що влада не здатна була захистити лікарів з самого початку пандемії, бо вивезла маски, засоби індивідуального захисту. І волонтерам та меценатам довелося першим завозити захисні костюми, противірусні окуляри, маски та респіратори, бахіли й рукавиці, ліки й медичне обладнання. Влада знову продемонструвала свою повну незграбність", - сказав Порошенко.

Окрім того, Порошенко вкотре закликав владу забезпечити масове тестування.

"Чому це так важливо для мене, для нашої політичної сили, для наших партнерів? Тому що за твердженням голови ВООЗ боротьба з коронавірусом має три важливі фактори - це тести, тести та тести. І Україна сьогодні знаходиться на останньому місці в Європі за кількістю тестів на 100 тисяч населення. Ми не покращуємо ситуацію, у нас все ще робиться менш як 5 тисяч тестів на добу. А вже керівники обласних центрів по боротьбі з коронавірусом повідомляють - області не мають можливості проводити тести й вони відкладають це на 3,4,5, 7 днів. Це суттєво знижує їх ефективність", - додав Порошенко.

За словами Порошенка, треба щоб кожен лікар кожному пацієнту мав можливість обов’язково робити тести. Це дозволить забезпечити лікування для хворих і економічну активність для здорових громадян.

"Ми маємо робити від 20 до 30 тисяч тестів на добу. Мною були проведені переговори. Ми готові в найбільш постраждалі сьогодні регіон доставити автоматичну лабораторію. Ми зв’язалися з нашими партнерами, вони готові її надати в оренду і закупити перші десятки тисяч тестів. Автоматичні, не просто лабораторії дешеві, які потребують зусиль вірусологів, для того, щоб робити 1 ‪500-2 000‬ тестів на добу в цій автоматичній лабораторії. Але нам потрібен закон, а влада намагається приховати інформацію", - сказав Порошенко.

Порошенко вимагає проінформувати суспільство, хто персонально з державної влади й уряду винен у затримці заробітної плати лікарям, які задіяні в боротьбі з коронавірусом.

"Не дамо перекласти з хворої голови на здорову. Не дамо звинуватити місцеве самоврядування, бо ви забрали в них гроші, а самі недолугою і дилетантською незграбною позицією цілий місяць залишаєте лікарів без грошей. Не доводьте до страйків у лікарнях. Це буде катастрофа і злочин. Захистіть лікарів, заплатіть лікарям, бо не буде вас кому лікувати", - резюмував Порошенко.

Нагадаємо, 7 травня Верховна рада схвалила за основу та в цілому проект закону №3376-1 "Про внесення змін до статті 39 ЗУ "Про захист населення від інфекційних хвороб" (щодо додаткових гарантій прав медичних та інших працівників, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб, та членів їх сімей).

Раніше у Києві на акцію протесту вийшли співробітники Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. Медпрацівники протестували через зниження їхніх заробітних плат. Так, отримувані лікарями раніше доплати були врізані, зараз медики отримують на 40-50% менше.