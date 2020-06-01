Порошенко требует от власти полноценного финансирования "Охматдета"

Власть в 2020 году существенно сократила финансирование здравоохранения в целом и Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" в частности. "Европейская солидарность" требует возобновления полноценного финансирования медучреждения.

Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, передает РБК-Украина.

"Несмотря на то, что комплексное строительство нового корпуса было запланировано еще в 2011 году, к сожалению, с 2011 по 2015 годы строительство было временно остановлено. Наша команда, объединившись, в 2015 году приняла бюджет, в котором предусмотрено финансирование 390 миллионов гривен. И соответственно в 2016 году, 2017 году, было принято позицию относительно 1 миллиарда в 2018 году на 2019 год. Эти деньги позволили создать совершенно новые возможности для врачей, в том числе и для лечения онкобольных детей, и для диагностики", - сказал Порошенко.

В свою очередь, он обратился к правительству и Верховной раде, которые поддержали предложение снять с финансирования расходы на здравоохранение вообще, и расходы на "Охматдет" в частности.

"Пришлось уже бить тревогу для того, чтобы из специального фонда вернулась часть денег. Но сняли 660, а вернули 200. Я призываю в полном объеме восстановить финансирование учреждений здравоохранения и возобновить финансирование "Охматдета" для того, чтобы были завершении все необходимые работы, которые были запланированы на этот год", - добавил Порошенко.

Он также призвал возобновить финансирование закупки лекарств, лекарственных средств и медицинского оборудования.

"Все, что было запланировано на этот год, я требую восстановить. Хочу подчеркнуть, что в 14-15 годах во время пика российской агрессии было труднее, но мы в эти годы смогли выделить необходимое финансирование для того, чтобы это стало возможным", - добавил пятый президент.

Как сообщает пресс-служба, 1 июня Петр Порошенко вместе с супругой передали больнице 3 тысяч ИФА-тестов производства швейцарской компании Roche, защитные костюмы для медиков и пульсоксиметры. Он отметил, что решение закупить тесты Фонд Порошенко принял после того, как стало понятно, что масштабное тестирование украинцев на коронавирус, обещанное властями еще в марте, так и не было выполнено.

Напомним, компания Roshen с 2015 года на постоянной основе реализует масштабный проект благотворительной помощи детской больнице "Охматдет". Благодаря этому проекту "Охматдет" уже получил передвижную наркозную станцию для новорожденных, энергетическую платформу Force Triad для хирургического отделения, современный дефибриллятор Zoll R-Serie для реанимационного отделения, хирургические столы и другое оборудование для операционного блока; финансируется проект строительства нового стерилизационного блока и другие мероприятия.

Как писало РБК-Украина, общие затраты компаний семьи Порошенко на благотворительность и социальные проекты только в 2019 году составили около двухсот миллионов гривен. В 2020 году уже более ста миллионов гривен было потрачено на борьбу с пандемией коронавируса.

В частности, Фонд Порошенко вместе с компанией Roshen и волонтерами закупили более 130 тысяч защитных костюмов для медиков, 10 тысяч антивирусных очков, профинансировали закупку, ремонт и обеспечение расходниками свыше 50 аппаратов ИВЛ, оплатили более 50 тысяч продуктовых наборов для людей из уязвимых категорий.