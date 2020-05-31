Порошенко за 2019 год потратил свыше 200 млн грн на благотворительность

фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Суммарно за полтора года пятый президент потратил на благотворительность 300 млн грн

Пятый президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко задекларировал за 2019 год 773 миллиона гривен доходов. Кроме того, политик заплатил почти 188 миллионов налогов и направил на благотворительность и социальные проекты более 200 миллионов.

Об этом сообщает пресс-служба Порошенко, передает РБК-Украина.

Отмечается, что львиную долю составили дивиденды в сумме более 606 миллионов гривен, которые не выплачивались с 2014 года.

"Накопленная за долгое время сумма была перечислена лишь в конце 2018 - начале 2019 годов с целью дальнейшего прозрачного финансирования Порошенко собственной предвыборной кампании", - сообщает пресс-служба.

Кроме того, подавляющая доля затрат Порошенко прошлого года - 584 миллиона 414 тысяч гривен - его взнос в предвыборный фонд.

"Петр Порошенко - единственный кандидат в президенты, который в 2019 году сам финансировал свою кампанию собственными, прозрачного происхождения средствами, с которых предварительно были уплачены все налоги. Так же, как и на президентских выборах 2014 года", - добавляют в пресс-службе.

В целом в 2019 году, Петр Порошенко самостоятельно или через налоговых агентов заплатил 187 миллионов гривен налогов и военного сбора. В пресс-службе отмечают, что Порошенко как физическое лицо является одним из крупнейших плательщиков налогов в Украине.

"Общие затраты компаний семьи Порошенко на благотворительность и социальные проекты в прошлом году составили около двухсот миллионов гривен. Форма декларации не предусматривает декларирование расходов, осуществленных со счетов юридических лиц, в которых собственником является декларант или члены его семьи. Именно поэтому Порошенко не смог показать эту сумму в электронной декларации. Как и более ста миллионов гривен, которые уже в 2020 году потрачено на борьбу с пандемией коронавируса", - добавили в Порошенко.

В отношении движимого и недвижимого имущества, существенные изменения в декларации по сравнению с декларацией за 2018 год не произошло.

Напомним, 28 мая "Благотворительный фонд Порошенко" привез в Украину 43 тысячи ИФА-тестов для определения наличия антител к COVID-19, которые уже передают в медучреждения.

Ранее Фонд Порошенко передал Александровской клинической больницы Киева 5 отремонтированных аппаратов искусственной вентиляции легких, а также 20 пульсоксиметров и 150 защитных костюмов.

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Автор: РБК-Украина