Порошенко вимагає від влади повноцінного фінансування "Охматдиту"

Влада у 2020 році суттєво скоротила фінансування охорони здоров’я загалом і Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" зокрема. "Європейська солідарність" вимагає відновлення повноцінного фінансування медзакладу.

Про це заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, передає РБК-Україна.

"Попри те, що комплексне будівництво нового корпусу було заплановано ще у 2011 році, на жаль, з 2011 по 2015 роки будівництво було тимчасово зупинено. Наша команда, об’єднавшись, у 2015 році прийняла бюджет, в якому передбачено фінансування 390 мільйонів гривень. І відповідно у 2016 році, 2017 році, було прийнято позицію щодо 1 мільярда у 2018 році на 2019 рік. Ці гроші дозволили створити абсолютно нові можливості для лікарів, у тому числі й для лікування онкохворих дітей, і для діагностики", - сказав Порошенко.

Своєю чергою, він звернувся до уряду та Верховної ради, які підтримали пропозицію зняти з фінансування видатки на охорону здоров’я взагалі, і видатки на "Охматдит" зокрема.

"Довелося вже бити на сполох для того, щоб зі спеціального фонду повернулася частина грошей. Але зняли 660, а повернули 200. Я закликаю в повному обсязі відновити фінансування закладів охорони здоров’я і відновити фінансування "Охматдиту" для того, щоб були завершенні всі необхідні роботи, які були заплановані на цей рік", - додав Порошенко.

Він також закликав відновити фінансування закупівлі ліків, лікарських засобів і медичного обладнання.

"Все, що було заплановано на цей рік, я вимагаю відновити. Хочу наголосити, що в 14-15 роках під час піку російської агресії було важче, але ми в ці роки спромоглися виділити необхідне фінансування для того, аби це стало можливим", - додав п’ятий президент.

Як повідомляє прес-служба, 1 червня Петро Порошенко разом з дружиною передали лікарні 3 тисяч ІФА-тестів виробництва швейцарської компанії Roche, захисні костюми для медиків та пульсоксиметри. Він зазначив, що рішення закупити тести Фонд Порошенка ухвалив після того, як стало зрозуміло, що масштабне тестування українців на коронавірус, обіцяне владою ще в березні, так і не було виконано.

Нагадаємо, компанія Roshen з 2015 року на постійній основі реалізує масштабний проект благодійної допомоги дитячій лікарні "Охматдит". Завдяки цьому проекту "Охматдит" вже отримав пересувну наркозну станцію для новонароджених, енергетичну платформу Force Triad для хірургічного відділення, надсучасний дефібрилятор Zoll R-Serie для реанімаційного відділення, хірургічні столи та інше обладнання для операційного блоку; фінансується проект будівництва нового стерилізаційного блоку та інші заходи.

Як писало РБК-Україна, загальні витрати компаній родини Порошенків на благодійність та соціальні проекти тільки у 2019 році склали близько двохсот мільйонів гривень. У 2020 році вже понад сто мільйонів гривень було витрачено на боротьбу з пандемією коронавірусу.

Зокрема, Фонд Порошенка разом з компанією Roshen та волонтерами закупили понад 130 тисяч захисних костюмів для медиків, 10 тисяч антивірусних окулярів, профінансували закупівлю, ремонт і забезпечення розхідниками понад 50 апаратів ШВЛ, оплатили понад 50 тисяч продуктових наборів для людей із вразливих категорій.