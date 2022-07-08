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Порошенко требует отменить налоги для волонтерской деятельности в пользу ВСУ

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Пятница 08 июля 2022 19:12
Порошенко требует отменить налоги для волонтерской деятельности в пользу ВСУ Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Александр Мороз

Пятый президент Петр Порошенко призвал отменить налогообложение волонтерской и благотворительной помощи в пользу ВСУ, а также финансовую поддержку, оказанную семьям погибших и раненых на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко во время выступления с трибуны Верховной Рады.

По его словам, деньги простых украинцев постепенно иссякают, а взносы предприятий, которые направляют более 4% прибыли на благотворительность, облагаются налогом в 18%. Так же облагается НДФЛ финансовая помощь в пользу семей погибших и раненых.

"Мы, народные депутаты, сейчас должны принять необходимые законопроекты, которые позволят решить хотя бы два вопроса. Когда мы оказываем благотворительную помощь семье погибших-нельзя ее облагать НДФЛ и другими налогами. У нас есть кого облагать налогами. Когда мы оказываем помощь раненым-нельзя ее облагать НДФЛ и другими налогами. Нами внесен законопроект 7528 мы просим поставить его на голосование в первом чтении и в целом для того, чтобы как можно скорее решить эту проблему", - подчеркнул Порошенко.

Второй законопроект (7506-1) позволяет благотворительным организациям направлять средства исключительно на поддержку Вооруженных сил Украины, без слать налога.

Соответствующие законопроекты по отмене налогов на благотворительную помощь ВСУ и семьям погибших и раненых на фронте зарегистрированы в Верховной раде.

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