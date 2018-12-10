Порошенко требует от Кабмина создать межведомственный орган для формирования претензии к РФ

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко требует срочного создания такого органа

Президент Украины Петр Порошенко требует от Кабмина создать межведомственный орган для формирования претензии к России за убытки, вызванные агрессией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы президента.

Порошенко рассчитывает, что особый статус и спецфункции позволят соответствующему органу достаточно эффективно выполнять возложенные на него задачи по защите нацинтересов Украины.

"Требую от Кабинета министров срочных и действенных шагов с целью создания межведомственного координационного органа для формирования консолидированной претензии Украины к России за причиненный длительной вооруженной агрессией ущерб", - заявил президент.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 10 декабря, Порошенко подписал закон о непродлении договора о дружбе с РФ, срок действия договора прекращается с 1 апреля 2018 года.

Кроме того, сообщалось, что Порошенко требует от Министерства иностранных дел (МИД) завершения работы по инвентаризации договорно-правовой базы с Российской Федерацией.