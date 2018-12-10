Порошенко вимагає від Кабміну створити міжвідомчий орган для формування претензії до РФ

Порошенко вимагає термінового створення такого органу
Президент України Петро Порошенко вимагає від Кабміну створити міжвідомчий орган для формування претензії до Росії через збитки, спричинені агресією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби президента.
Порошенко розраховує, що особливий статус та спецфункції дозволять відповідному органу достатньо ефективно виконувати покладені на нього завдання із захисту націнтересів України.
"Вимагаю від Кабінету міністрів термінових і дієвих кроків з метою створення міжвідомчого координаційного органу для формування консолідованої претензії України до Росії за заподіяні тривалою збройною агресією збитки", - заявив президент.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 10 грудня, Порошенко підписав закон про непродовження договору про дружбу з РФ, термін дії договору припиняється з 1 квітня 2018 року.
Крім того, повідомлялося, що Порошенко вимагає від Міністерства закордонних справ (МЗС) завершення роботи з інвентаризації договірно-правової бази з Російською Федерацією.