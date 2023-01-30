Порошенко: треба першими завдати удару, щоб зламати "хребет" російській армії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка під час поїздки на східний фронт.

"Росія зараз потихеньку підтягує резерви, потихенько підтягує сили. Нам треба набагато більше часу, щоб поламати русні хребта. Зараз є рішення по "Леопардам", і буде дуже добре, коли ми будемо мати можливість від 5 до 10 бригад сформувати на базі бронетехніки, яка надійде в Україну за рішенням Рамштайну. Але вона має надійти впродовж 1,5-2 місяців. Танки, які надійдуть, дозволять нам сформувати в кожній бригаді по танковому батальйону", - заявив Порошенко.

На його думку, той, хто зараз перший завдасть удар контрнаступу - той і отримає оперативну стратегічну перевагу. Тому ми маємо робити все, що ми можемо, щоб якнайшвидше посилити фронт.