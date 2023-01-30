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Порошенко: нужно первым нанести удар, чтобы сломать "позвоночник" российской армии

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Понедельник 30 января 2023 20:04
Порошенко: нужно первым нанести удар, чтобы сломать "позвоночник" российской армии Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что западные танки должны поступить в Украину в ближайшие два месяца. Чем быстрее Украина получит мощное оружие, тем быстрее будет сломан хребет русской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Порошенко во время поездки на восточный фронт.

"Россия сейчас потихоньку подтягивает резервы, потихоньку подтягивает силы. Нам нужно гораздо больше времени, чтобы поломать русные хребты. Сейчас есть решение по "Леопардам", и будет очень хорошо, когда мы будем иметь возможность от 5 до 10 бригад сформировать на базе бронетехники, которая поступит в Украину по решению Рамштайна. Но она должна поступить в течение 1,5-2 месяцев. Танки, которые поступят, позволят нам сформировать в каждой бригаде по танковому батальону", - заявил Порошенко.

По его мнению, тот, кто сейчас первый нанесет удар контрнаступлению, - тот и получит оперативное стратегическое преимущество. Поэтому мы должны делать все, что мы можем, чтобы поскорее усилить фронт.

Напомним, ранее РБК-Украина писала, что страны Запада планируют передать Украине около 100 танков Leopard 2, если власти Германии разрешат такие поставки.

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