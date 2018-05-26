Порошенко: товарооборот между Украиной и Болгарией вырос на 37%

В 2018 году состоится заседание Совместной украинско-болгарской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству

В первом квартале 2018 года товарооборот между Украиной и Болгарией вырос на 37 %. Об этом во время встречи с премьер-министром Республики Болгария Бойко Борисовым сказал президент Украины Петр Порошенко передает пресс-служба главы государства.

"Это есть прямое доказательство эффективного применения углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и Европейским союзом", - отметил президент.

Он подчеркнул, что особое внимание во время переговоров с премьером Болгарии было уделено экономическому сотрудничеству.

"Мы договорились, что во второй половине этого года будет проведено заседание Совместной украинско-болгарской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которая в последний раз собиралась восемь лет назад. Сегодня были даны соответствующие поручения", - также сообщил Порошенко.

Президент также сообщил, что пригласил Бойко Борисова во время его следующего визита в Украину вместе съездить к Болграду.

"Надеюсь, что мы значительную часть расстояния от Одессы к Болграду сможем проехать уже по новой, отремонтированной, модернизированной дороге Одесса - Рени, которая также является инвестицией в сближение между Болгарией и Украиной", - сказал глава государства.

Напомним, Украина и Болгария договорились совместно построить дорогу по четвертому европейскому коридору между Одесской областью, Рени и Варной.