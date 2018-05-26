Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Порошенко: товарооборот между Украиной и Болгарией вырос на 37%

НовостиЭкономика    26.05.2018 - 20:55
Фото: Петр Порошенко и Бойко Борисов (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко и Бойко Борисов (president.gov.ua)

В 2018 году состоится заседание Совместной украинско-болгарской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству

В первом квартале 2018 года товарооборот между Украиной и Болгарией вырос на 37 %. Об этом во время встречи с премьер-министром Республики Болгария Бойко Борисовым сказал президент Украины Петр Порошенко передает пресс-служба главы государства.

"Это есть прямое доказательство эффективного применения углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и Европейским союзом", - отметил президент.

Он подчеркнул, что особое внимание во время переговоров с премьером Болгарии было уделено экономическому сотрудничеству.

"Мы договорились, что во второй половине этого года будет проведено заседание Совместной украинско-болгарской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которая в последний раз собиралась восемь лет назад. Сегодня были даны соответствующие поручения", - также сообщил Порошенко.

Президент также сообщил, что пригласил Бойко Борисова во время его следующего визита в Украину вместе съездить к Болграду.

"Надеюсь, что мы значительную часть расстояния от Одессы к Болграду сможем проехать уже по новой, отремонтированной, модернизированной дороге Одесса - Рени, которая также является инвестицией в сближение между Болгарией и Украиной", - сказал глава государства.

Напомним, Украина и Болгария договорились совместно построить дорогу по четвертому европейскому коридору между Одесской областью, Рени и Варной.

Болгария примет на реабилитацию украинских военных, - Порошенко Товарооборот между Украиной и Польшей вырос на 28%
Теги публикации: товарооборот, Болгария  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Это для меня то же самое, как маму обидеть": MELOVIN сделал заявление о концертах в России
"Мы очень рады таким новостям": в Харькове абитуриентка начала рожать во время сдачи ВНО
"Слишком красива": Ани Лорак покорила внешностью известного режиссера (фото)
Холостяк 8 сезон: кто победил в шоу
On Top