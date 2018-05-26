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Інтерв'ю

Порошенко: товарообіг між Україною та Болгарією зріс на 37%

НовиниЕкономіка    26.05.2018 - 20:55
Фото: Петро Порошенко і Бойко Борисов (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко і Бойко Борисов (president.gov.ua)

У 2018 році відбудеться засідання Спільної українсько-болгарської міжурядової комісії з економічного співробітництва

У першому кварталі 2018 року товарообіг між Україною та Болгарією зріс на 37 %. Про це під час зустрічі із прем’єр-міністром Республіки Болгарія Бойко Борисовим сказав президент України Петро Порошенко, передає прес-служба глави держави.

"Це є прямий доказ ефективного  застосування  поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та Європейським союзом", - зазначив президент.

Він підкреслив, що особливу увагу під час переговорів із прем'єром Болгарії було приділено економічній співпраці.

"Ми домовилися, що в другій половині цього року буде проведено засідання Спільної українсько-болгарської міжурядової комісії з економічного співробітництва, яка востаннє збиралася вісім років тому. Сьогодні були дані відповідні доручення", - також повідомив Порошенко.

Президент також повідомив, що запросив Бойко Борисова під час його наступного візиту до України разом з’їздити до Болграду.

"Сподіваюся, що ми значну частину відстані від Одеси до Болграду зможемо проїхати уже по новій, відремонтованій, модернізованій дорозі Одеса - Рені, яка також є інвестицією у зближення між Болгарією та Україною", - сказав глава держави.

Нагадаємо, Україна та Болгарія домовились спільно збудувати дорогу по четвертому європейському коридору  між Одеською областю, Рені і Варною.

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Теги публікації: товарооборот, Болгария  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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